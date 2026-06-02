स्क्रिप्ट से वॉयसओवर तक, एजुकेशनल वीडियो के लिए काम के हैं ये AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एजुकेशनल वीडियो बनाना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। शिक्षक अब कम समय में बेहतर गुणवत्ता वाला पढ़ाई का कंटेंट तैयार कर सकते हैं। AI टूल स्क्रिप्ट लिखने, वीडियो बनाने, वॉयसओवर तैयार करने और एडिटिंग जैसे कामों में मदद करते हैं। इससे हाथ से किए जाने वाले कई काम कम हो जाते हैं। इन तकनीकों से अलग-अलग छात्रों की जरूरतों के अनुसार सामग्री तैयार करना भी आसान हुआ है।

#1 AI से स्क्रिप्ट बनाना पढ़ाई से जुड़े वीडियो की शुरुआत अच्छी स्क्रिप्ट से होती है। ChatGPTऔर क्लॉड जैसे AI टूल लेसन प्लान और स्क्रिप्ट तैयार करने में मदद करते हैं। वहीं मैजिकस्कूल और डिफिट जैसे प्लेटफॉर्म शैक्षणिक सामग्री को कक्षा के अनुसार व्यवस्थित करने में सहायक हैं। इन टूल्स की मदद से शिक्षक जल्दी और प्रभावी तरीके से कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इससे वीडियो बनाने की शुरुआती प्रक्रिया आसान हो जाती है और समय की भी बचत होती है।

#2 वीडियो बनाने के टूल स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद वीडियो बनाने के लिए कई AI प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। सिंथेसिया टेक्स्ट को अवतार वाले वीडियो में बदल सकता है और 140 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है। वहीं हेजेन वास्तविक दिखने वाले अवतार और अनुवाद सुविधाएं प्रदान करता है। लूमा AI टेक्स्ट और तस्वीरों की मदद से ट्यूटोरियल शैली के वीडियो तैयार करता है। इन टूल्स के जरिए जटिल विषयों को भी आसान और आकर्षक तरीके से समझाया जा सकता है।

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#3 वीडियो की एडिटिंग और उसे बेहतर बनाना वीडियो तैयार होने के बाद उसकी एडिटिंग में भी AI टूल मदद कर रहे हैं। कैपविंग, रनवे, एडोबी फायरफ्लाई और वंडरशेयर फिल्मोरा जैसे प्लेटफॉर्म एडिटिंग की प्रक्रिया को तेज बनाते हैं। वहीं डिस्क्रिप्ट टेक्स्ट आधारित एडिटिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं देता है। कैप्सूल जैसे टूल ब्रांडेड एजुकेशनल वीडियो को व्यवस्थित ढंग से तैयार करने में सहायता करते हैं। इससे वीडियो ज्यादा पेशेवर और देखने में बेहतर बन जाते हैं।

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