AI उपकरण जल प्रबंधन में ला रहे हैं क्रांतिकारी बदलाव

पानी की बर्बादी रोकने में कैसे मदद कर रहा है AI?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:00 pm Jun 11, 202606:00 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पानी के प्रबंधन के तरीके को तेजी से बदल रहा है। पानी सप्लाई करने वाली कंपनियां इसकी मदद से लीकेज का पता लगाने, पानी की मांग समझने और बर्बादी कम करने का काम कर रही हैं। AI को IoT सेंसर, GIS और SCADA जैसे सिस्टम के साथ जोड़कर पूरे नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा सकती है। इससे छोटी समस्याओं को समय रहते ठीक करना आसान हो जाता है और बड़े नुकसान से बचाव संभव होता है।