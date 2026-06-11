पानी की बर्बादी रोकने में कैसे मदद कर रहा है AI?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पानी के प्रबंधन के तरीके को तेजी से बदल रहा है। पानी सप्लाई करने वाली कंपनियां इसकी मदद से लीकेज का पता लगाने, पानी की मांग समझने और बर्बादी कम करने का काम कर रही हैं। AI को IoT सेंसर, GIS और SCADA जैसे सिस्टम के साथ जोड़कर पूरे नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा सकती है। इससे छोटी समस्याओं को समय रहते ठीक करना आसान हो जाता है और बड़े नुकसान से बचाव संभव होता है।
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लीकेज का जल्दी और सटीक पता लगा रहा AI
AI आधारित सिस्टम पानी के बहाव से जुड़े रियल-टाइम डाटा का विश्लेषण करके लीकेज की पहचान कर सकते हैं। नेटवर्क में लगे सेंसर लगातार जानकारी भेजते हैं, जिसे AI जांचता है। अगर किसी हिस्से में असामान्य बदलाव दिखाई देता है, तो सिस्टम तुरंत संभावित लीकेज की सूचना दे सकता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और मरम्मत का काम समय रहते किया जा सकता है। कई कंपनियां अब इस तकनीक का उपयोग करके लागत भी घटा रही हैं।
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पानी की मांग का सही अनुमान लगाना
AI तकनीक पुराने और नए डाटा का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि भविष्य में पानी की मांग कितनी हो सकती है। इससे पानी सप्लाई करने वाली एजेंसियां पहले से तैयारी कर सकती हैं। यह तकनीक उन समयों की पहचान भी करती है जब पानी की खपत सबसे अधिक होती है। इसके आधार पर सप्लाई सिस्टम को बेहतर तरीके से संचालित किया जाता है, जिससे जरूरत के समय पानी की उपलब्धता रखने में मदद मिलती है।
#3
दबाव नियंत्रण से बढ़ रही सिस्टम की दक्षता
पानी की पाइपलाइन में सही दबाव बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। AI टूल नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों से दबाव संबंधी डाटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद जरूरत के अनुसार दबाव को अपने आप समायोजित किया जाता है। इससे पाइप फटने जैसी घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही, पानी को पंप करने में लगने वाली अतिरिक्त बिजली की खपत भी घटती है, जिससे पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता बेहतर होती है।
#4
सूखे के समय भी मददगार साबित हो रही तकनीक
AI आधारित प्लेटफॉर्म अब सूखे से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सिस्टम पानी के उपयोग के पैटर्न का अध्ययन करके बचत के उपाय सुझाते हैं। इससे घरों, उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में पानी का बेहतर इस्तेमाल संभव हो पाता है। बदलते मौसम और बढ़ती पानी की जरूरतों के बीच AI तकनीक जल संसाधनों के टिकाऊ और प्रभावी प्रबंधन में बहुत ही अहम योगदान दे सकती है।