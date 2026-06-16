AI टूल फैशन डिजाइन में ला रहे हैं क्रांति

AI टूल्स से बदल रही फैशन डिजाइन की दुनिया, मिनटों में तैयार हो रहे नए डिजाइन

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:41 pm Jun 16, 202602:41 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फैशन डिजाइन की दुनिया में बड़ा बदलाव ला रहा है। नए डिजाइन तैयार करने, फैशन ट्रेंड समझने और डिजिटल कपड़े बनाने जैसे कई काम अब पहले से आसान हो गए हैं। AI की मदद से डिजाइनर कम समय में ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम कर पा रहे हैं। कई नए टूल डिजाइन प्रक्रिया को तेज करने के साथ-साथ खर्च भी कम कर रहे हैं। इससे फैशन इंडस्ट्री में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है।