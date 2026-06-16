पेंट्री को व्यवस्थित करने में कैसे उपयोगी हैं AI टूल्स?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब पेंट्री को सजाने के तरीके को बदल रहा है, जिससे यह काम आसान और पसंद के हिसाब से हो गया है। टूल्स जगह की जांच करते हैं, सामान रखने के नए तरीके बताते हैं और देखते हैं कि आपके पास कितना सामान मौजूद है। ये खाने-पीने की चीजों का स्टॉक देखने के अलावा मौजूद सामान से क्या खाना बनाया जा सकता है, इसकी योजना भी बनाते हैं।
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अपने आप सामान का हिसाब रखना
पेंट्री AI-फूड स्टॉक जैसे ऐप आपकी रसोई में रखे सामान पर अपने आप नजर रखते हैं, जिससे आपको स्टॉक मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। ये ऐप्स इंटरनेट या सोशल मीडिया से रेसिपी भी मंगा सकते हैं और उन्हें सीधे खरीदारी की सूची में बदल सकते हैं। इससे खाने की योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है और आपके पास, जो सामान पहले से मौजूद है, उसका इस्तेमाल करके खाने की बर्बादी भी कम होती है।
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पसंद के हिसाब से डिजाइन के सुझाव
माय AI रूम डिजाइनर जैसे टूल आपकी पेंट्री की तस्वीरें देखकर आपको अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन के सुझाव देते हैं। ये AI ऐसे आइडिया तैयार करता है, जो आपकी पसंद की स्टाइल और जगह की जरूरतों से मेल खाते हैं। यूजर्स AI से चैट करके इन सुझावों को अपनी मर्जी से और बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि रंगों में बदलाव करना या माहौल को अपने हिसाब से ढालना।
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बिना बारकोड के देखकर सामान पर नजर रखना
मशीन विजन AI प्रोजेक्ट्स से आप बारकोड पर निर्भर हुए बिना पेंट्री के सामान पर सीधे देखकर नजर रख सकेंगे। किसी भी सामान की बस एक फोटो खींचकर आप उसकी जगह रिकॉर्ड कर सकेंगे और उसकी जानकारी को आसानी से टेक्स्ट के रूप में निकाल सकेंगे। इससे आपको बारकोड डाटाबेस या खुद से जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खाने और घर के सामान पर नजर रखना बेहद आसान हो जाएगा।
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जगह को बेहतर बनाने के लिए तुरंत सुझाव
कंटेनर स्टोर का AI निकोल आपके द्वारा अपलोड की गई पेंट्री की तस्वीरें देखकर जगह को बेहतर बनाने के लिए तुरंत सुझाव देता है। यह कुछ ही मिनटों में आपकी पसंद और जरूरत के हिसाब से उत्पाद के सुझाव भी देता है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर बहुत काम का है, जो व्यस्त रहते हैं और अपनी पेंट्री को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जल्दी से कोई उपाय ढूंढ रहे हैं।