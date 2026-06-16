पेंट्री को व्यवस्थित करने में कैसे उपयोगी हैं AI टूल्स?

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अपने आप सामान का हिसाब रखना

पेंट्री AI-फूड स्टॉक जैसे ऐप आपकी रसोई में रखे सामान पर अपने आप नजर रखते हैं, जिससे आपको स्टॉक मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। ये ऐप्स इंटरनेट या सोशल मीडिया से रेसिपी भी मंगा सकते हैं और उन्हें सीधे खरीदारी की सूची में बदल सकते हैं। इससे खाने की योजना बनाना बहुत आसान हो जाता है और आपके पास, जो सामान पहले से मौजूद है, उसका इस्तेमाल करके खाने की बर्बादी भी कम होती है।