कैसे AI सिस्टम आपके फोकस बेहतर बनाने में है मददगार?
क्या है खबर?
आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में अपना ध्यान बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मदद कर सकता है। AI ध्यान भटकाने वाली चीजों को खुद ही संभालकर काम करने के तरीकों को बेहतर बनाकर और दिमाग को जरूरत के हिसाब से सपोर्ट देकर आपको फोकस करना सिखा सकता है। आइए जानते हैं AI टूल्स कैसे फोकस बढ़ाने के लिए आपको ध्यान लगाने वाले अभ्यासों में मदद करते हैं।
#1
दिमाग तेज करने के लिए AI से बना संगीत
AI से बना संगीत आजकल दिमाग को तेज करने और ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक जाना-माना तरीका बन गया है। ब्रेन डॉट एफएम AI का इस्तेमाल करके ऐसा संगीत बनाता है, जिससे आप जल्दी से फोकस कर पाते हैं। यह ऐसा संगीत होता है, जो दिमाग को उन तरीकों से सक्रिय करता है, जो सामान्य संगीत नहीं कर पाता। इसलिए, काम करते या पढ़ाई करते समय ध्यान लगाने वाले लोगों के लिए यह एक जबरदस्त टूल है।
#2
स्मार्ट शेड्यूलिंग असिस्टेंट
रीक्लेम डाॅट AI जैसे स्मार्ट शेड्यूलिंग असिस्टेंट समय को मैनेज करने का तरीका बदल रहे हैं। ये टूल अपने आप कैलेंडर को व्यवस्थित करते हैं। ये गहराई वाले काम के लिए समय तय करते हैं और फोकस वाले कामों के लिए अलग से समय निकालते हैं। आपकी आदतों और पसंद को समझकर ये सिस्टम यह पक्का करते हैं कि जरूरी कामों पर पूरा ध्यान दिया जाए और कोई बेवजह की रुकावट न आए।
#3
ध्यान भटकाने वाली चीजों को मैनेज करने वाले टूल
गार्डिनो जैसे डिस्ट्रेक्शन मैनेजमेंट टूल AI का इस्तेमाल करते हैं। ये काम के घंटों के दौरान नोटिफिकेशन को छानते हैं और गैर-जरूरी ऐप्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये पता लगाकर कि कौन से ऐप्स आपका ध्यान सबसे ज्यादा भटकाते हैं, ये समाधान आपको जरूरी कामों पर ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं। ये सिर्फ रुकावटें कम नहीं करते, बल्कि समय के साथ अच्छी डिजिटल आदतें भी डालते हैं।
#4
नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी
नॉइजलीप जैसे प्लेटफॉर्म की एडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी AI का इस्तेमाल करती है। यह आस-पास की आवाजों को तुरंत बदल देती है, जिससे ध्यान लगाने के लिए एकदम शांत माहौल बन जाता है। अपने आस-पास के माहौल के हिसाब से शोर के स्तर को बदलकर ये सिस्टम आपको एक ऐसा बेहतरीन सुनने का माहौल देते हैं, जो बिना किसी बाहरी रुकावट के लगातार फोकस बनाए रखने में मदद करता है।
#5
AI के साथ माइंडफुलनेस ब्रेक
माइंडवैली जैसे ऐप्स में AI फीचर्स होते हैं, जो आपके तनाव स्तर और ध्यान की थकान के हिसाब से माइंडफुलनेस ब्रेक और सांस लेने के व्यायाम सुझाते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादकता वाले घंटों के डाटा का इस्तेमाल करके ये टूल आपको प्राकृतिक ऊर्जा चक्र के अनुसार अपना काम शेड्यूल करने में मदद करते हैं। इस तरह, आप मानसिक स्पष्टता बनाए रखते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से नियमित रूप से माइंडफुलनेस का अभ्यास करके स्वस्थ भी रहते हैं।