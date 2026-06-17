AI की खास तकनीकें कैसे ला रही मेडिकल मशीनों में बड़ा बदलाव?

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एडवांस AI टूल्स का इस्तेमाल

जो टीमें कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए AI टूल्स ढूंढ रही हैं, उनके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट ड्रैगन कोपायलट क्लीनिकल नोट बनाने में मदद करता है, वहीं गूगल के हेल्थकेयर पर केंद्रित मॉडल प्रशासनिक कामों के बोझ को कम करते हैं और एडॉक इमेजिंग के वर्कफ्लो को आसान बनाता है। मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, जो मरीजों से बातचीत, अपॉइंटमेंट तय करने और दूर से निगरानी करने जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाते हैं।