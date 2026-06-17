AI की खास तकनीकें कैसे ला रही मेडिकल मशीनों में बड़ा बदलाव?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब मेडिकल मशीनों को और भी ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। यह उन कामों को अपने आप कर देता है, जो बार-बार करने पड़ते हैं। इससे बीमारियों की पहचान करना आसान हो जाता है और मशीनों की देखरेख, उनके इस्तेमाल और डेवलपमेंट के तरीकों को और बेहतर बनाते हैं। आइए जानते हैं AI हेल्थकेयर सेक्टर में मेडिकल मशीनों के काम करने के तरीके को कैसे एक नया रूप दे रहा है।
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कम खराबी के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस
प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक खास रणनीति है। इसमें AI मेडिकल मशीनों के सेंसर से मिलने वाले डाटा को गौर से देखता है। इससे वह मशीनों में टूट-फूट के शुरुआती लक्षण या किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि को पहले ही पकड़ लेता है। मशीनों के खराब होने का अंदाज़ा पहले ही लगाकर यह तरीका अचानक होने वाली खराबी को कम करता है। इससे मशीनें ज्यादा समय तक बिना रुकावट काम करती रहती हैं।
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इंटेलिजेंट वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन
इंटेलिजेंट वर्कफ़्लो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है AI का इस्तेमाल करके दस्तावेजों से जुड़े कामों को ऑटोमैटिक करना, रोजमर्रा के कामों की छंटनी करना और इमेज को समझने में मदद करना। यह चीज चिकित्सक और तकनीशियन को उन ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान देने का मौका देती है, जो उनके विशेषज्ञता के दायरे में आते हैं। अस्पतालों के कामकाज में ऐसे ऑटोमेशन से काम करने की क्षमता बढ़ती है और इंसानों से होने वाली गलतियां कम होती हैं।
#3
डाटा विश्लेषण से मशीनों का बेहतर प्रदर्शन
AI के इस्तेमाल से डाटा विश्लेषण बेहतर होता है, जिससे मशीनों का प्रदर्शन भी अच्छा होता है। मशीन लर्निंग मॉडल मशीनों के इस्तेमाल के तरीके, उनके जांचने और इलाज के नतीजों से जुड़े पैटर्न को पहचान सकते हैं। यह टीमों को मशीनों की सेटिंग्स को ठीक करने और उनकी कमियों को पहचानने में मदद करता है। मेडिकल डिवाइस के डेवलपमेंट में AI कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से नए-नए बदलाव लाने का मौका देता है।
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एडवांस AI टूल्स का इस्तेमाल
जो टीमें कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए AI टूल्स ढूंढ रही हैं, उनके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट ड्रैगन कोपायलट क्लीनिकल नोट बनाने में मदद करता है, वहीं गूगल के हेल्थकेयर पर केंद्रित मॉडल प्रशासनिक कामों के बोझ को कम करते हैं और एडॉक इमेजिंग के वर्कफ्लो को आसान बनाता है। मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, जो मरीजों से बातचीत, अपॉइंटमेंट तय करने और दूर से निगरानी करने जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाते हैं।