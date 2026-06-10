AI ईमेल छांटने का काम आसान बनाता है

कैसे AI जवाबों के लिए प्राथमिकता के हिसाब से छांटता है ईमेल?

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक ईमेल को संभालने के हमारे तरीके में बड़ा बदलाव ला रही है। यह ईमेल को उनके जल्दी जवाब देने की प्राथमिकता के हिसाब से बांटने का काम करती है। यह मैसेज में लिखी बातें, भेजने वाले का पुराना रिकॉर्ड, टोन और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को जांचता है। इसी से यह पहचान पाता है कि किन ईमेल पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं AI कैसे ईमेल को प्राथमिकता से छांटता है।