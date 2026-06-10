कैसे AI जवाबों के लिए प्राथमिकता के हिसाब से छांटता है ईमेल?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक ईमेल को संभालने के हमारे तरीके में बड़ा बदलाव ला रही है। यह ईमेल को उनके जल्दी जवाब देने की प्राथमिकता के हिसाब से बांटने का काम करती है। यह मैसेज में लिखी बातें, भेजने वाले का पुराना रिकॉर्ड, टोन और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को जांचता है। इसी से यह पहचान पाता है कि किन ईमेल पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं AI कैसे ईमेल को प्राथमिकता से छांटता है।
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मैसेज के कंटेंट का विश्लेषण
टूल ईमेल में लिखे कंटेंट की जांच करते हैं, ताकि पता चल सके कि वह कितना जरूरी है। जब AI कुछ खास शब्द या वाक्य पहचानता है, जो यह बताते हैं कि काम जरूरी है। 'अर्जेंट' या 'जितनी जल्दी हो सके' जैसे मैसेज को तुरंत देखने के लिए अलग से मार्क कर देता है। विश्लेषण से आप उन कामों को प्राथमिकता दे पाते हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए हर ईमेल को पढ़ना जरूरी नहीं है।
#2
भेजने वाले की हिस्ट्री का मूल्यांकन
ईमेल भेजने वाले व्यक्ति के साथ आपकी पुरानी बातचीत का रिकॉर्ड भी यह तय करने में अहम होता है कि ईमेल कितना जरूरी है। AI यह जानने के लिए पुरानी बातचीत के तरीके देखता है कि किसी खास भेजने वाले का ईमेल ज्यादा अहम है या नहीं और उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए या नहीं। जिन लोगों से आप अक्सर बात करते हैं या जिनके साथ आपका लगातार संपर्क रहता है, उनके ईमेल को जरूरी मानकर अलग से दिखा सकता है।
#3
टोन का विश्लेषण
AI ईमेल के लिखने का तरीका और उसमें छिपे भाव को भी परखता है, ताकि यह जान सके कि वह कितना जरूरी है। जो ईमेल गंभीर या किसी बात की मांग करने वाले लहजे में लिखे होते हैं, उन्हें AI ज्यादा जरूरी मानकर अलग कर देता है, वहीं सामान्य भाषा में लिखे ईमेल को कम प्राथमिकता मिलती है। इस तरह, भावनाओं से भरे या संवेदनशील मैसेज का जवाब बिना किसी देर के दिया जा सकता है।
#4
ऑटोमेटेड ग्रुपिंग और लेबलिंग
जब AI सारे ईमेल की अच्छी तरह से जांच कर लेता है तो वह उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप में अपने आप बांट देता है और उन पर लेबल लगा देता है। इससे लोग तुरंत यह देख पाते हैं कि किन ईमेल का जवाब फौरन देना है और किनका जवाब बाद में भी दिया जा सकता है। इस छंटनी से समय बचता और यह इनबॉक्स को व्यवस्थित करके काम करने की क्षमता को भी बढ़ाती है।