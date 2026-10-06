AI की वजह से 2026 के अंत तक दोगुनी होंगी सॉफ्टवेयर कमजोरियां

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब इतनी तेजी से सॉफ्टवेयर बग्स और सुरक्षा कमजोरियां ढूंढ रहा है कि संगठन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं।

दरअसल, अब शोधकर्ता इन कमजोरियों को पहले के मुकाबले कहीं जल्दी पहचान लेते हैं और हैकर्स भी इनका फायदा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उठा सकते हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन समस्याओं को ठीक करने में अब भी समय लगता है, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप बन गया है और कंपनियां खतरे में बनी रहती हैं।