अमेरिका के फैसले के बाद अब UK करेगा लॉन्च होने से पहले AI मॉडल्स की जांच

पिछले महीने अमेरिका ने UK के शोधकर्ताओं को इन AI सिस्टम्स का पूर्वावलोकन करने से मना कर दिया था, जिससे उनके लिए खतरों की जांच कर पाना मुश्किल हो रहा था।

UK के AI मंत्री और अधिकारियों की पैरवी के बाद व्हाइट हाउस ने अपना रुख बदल दिया। यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब ब्रिटेन G-20 बैठक में एडवांस्ड AI के लिए साझा नियम और मानक तय करने पर जोर दे रहा था।

इसके अलावा, लेबर पार्टी के साइबर सुरक्षा और रेजिलिएंस बिल में भी बदलाव की तैयारी थी। इन सब कोशिशों का मकसद यही है कि AI के क्षेत्र में नए आविष्कार होते रहें, लेकिन सुरक्षा भी बनी रहे।