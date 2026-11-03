AI की बढ़ती रफ्तार के चलते फिनटेक कंपनियों की कंप्यूट लागत में बढ़ोतरी

इस बढ़ते खर्च को संभालने के लिए कंपनियां नए तरीके अपना रही हैं। वे अपने हार्डवेयर की लाइफ बढ़ा रही हैं और वर्कलोड को इस तरह ठीक कर रही हैं, ताकि काम ज्यादा कुशल तरीके से हो सके।

फोनपे के सह संस्थापक राहुल चारी का कहना है कि असल में AI को चलाने के लिए जो भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वही लागत को बढ़ा रही है।

दूसरी तरफ, जेरोधा के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) कैलाश नाध का कहना है कि खर्च को कंट्रोल में रखने के लिए 'लीन इंजीनियरिंग' पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।