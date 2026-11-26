आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब यूनाइटेड किंगडम (UK) के अस्पतालों में फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए हो रहा है।

यह स्कैन में उन छोटे-छोटे बदलावों को भी पकड़ लेता है, जिन्हें इंसान शायद देख न पाए। इससे गंभीर मामलों की पहचान जल्दी हो जाती है और मरीजों को अपने इलाज से जुड़ी जानकारी भी बहुत जल्द मिल सकती है।

हालांकि, कंसल्टेंट रेडियोग्राफर कॉर्नेलियस मुशाम्बी का कहना है कि AI का काम चिकित्सकों की सहायता करना है, न कि इंसानी विशेषज्ञता की जगह लेना।