AI की मदद से बुकमायशो ने बदला लाइव इवेंट्स देखने का तरीका

इवेंट की योजना बनाना हुआ आसान

इवेंट्स की तैयारी में AI टीमों के लिए परदे के पीछे से कई काम करता है। यह वेन्यू डिजाइन करने, प्रचार सामग्री बनाने और सिमुलेशन चलाने जैसे कामों को तेज करता है, जिससे फैसले जल्दी लिए जाते हैं और खर्च में भी कमी आती है।

शो खत्म होने के बाद AI दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है। इससे भविष्य के इवेंट्स और टिकट की कीमतें तय करने में आसानी होती है।

कलाकारों को भी टूर प्लानिंग में बेहतर जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके प्रशंसक कहां हैं और वे क्या पसंद करते हैं। बुकमायशो के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) नोएल कर्तिस कहते हैं, "आज AI पूरे लाइव एंटरटेनमेंट सफर में एक अहम भूमिका निभा रहा है।"