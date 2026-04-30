क्या हैं AI की मदद से समय को सही से बांटने की तरकीबें?

दिनभर के कामों को सही से पूरा करने के लिए लोग टाइम ब्लॉकिंग रणनीति अपनाते हैं। इसका मतलब अपने दिन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना होता है, ताकि हर हिस्से में किसी खास काम को ही किया जाए। यह तरीका आपका ध्यान भटकने से रोकता है और मल्टीटास्किंग कम करके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस प्रक्रिया को असरदार बना देता है। आइये जानते हैं AI का इस्तेमाल करके टाइम ब्लॉकिंग कैसे कर सकते हैं।

#1 AI टूल की मदद से शेड्यूलिंग को ऑटोमेट करें रीक्लेम डॉट AI जैसे टूल पूरे शेड्यूलिंग को अपने आप ही कर देते हैं। खाली समय को किसी डेडलाइन वाले या फोकस वाले काम के लिए बुक कर देते हैं और यह सब स्लैक जैसे कैलेंडर के साथ मिलकर काम करता है। ये टूल आपके कैलेंडर, ईमेल और पुरानी आदतों को देखते हैं, फिर सबसे सही टाइम ब्लॉक सुझाते हैं। इस ऑटोमेशन से काम आपस में नहीं टकराते और आपको सबसे जरूरी कामों के लिए खास समय मिल पाता है।

#2 काम को प्राथमिकता दें टाइम ब्लॉकिंग में कामों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें आपको उन कामों को पहचानने में मदद करती हैं, जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। मोशन AI का इस्तेमाल करके कामों को प्राथमिकता देता है और उन्हें अपने आप आपके कैलेंडर में डाल देता है। यह बदलावों के हिसाब से खुद को ढालता है। इस तरह, आपको यह भरोसा रहता है कि जरूरी काम बिना किसी देरी के सही ढंग से पूरे हो जाएंगे।

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#3 स्मार्ट शेड्यूलिंग से फोकस बढ़ाएं क्लोकवाइज जैसे टूल स्मार्ट शेड्यूलिंग करते हैं। ये रोजाना लाखों विकल्पों को स्कैन करके गहन काम या आने-जाने के लिए खास ब्लॉक तय करते हैं। साथ ही, ये आपकी टीम मीटिंग्स को भी एडजस्ट करते हैं, ताकि आपको फोकस करने के लिए ज्यादा समय मिले। इस तरीके से आप अपने काम की जिम्मेदारियों और निजी प्रोजेक्ट्स के बीच संतुलन बना पाते हैं और आपको बिना रुकावट के एकाग्रता से काम करने का समय मिलता है।

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#4 खुद की योजना को ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ जोड़ें मॉर्गन का AI प्लानर ऑटोमेटेड प्लानिंग को मैनुअल टाइम ब्लॉकिंग के साथ जोड़ता है, जिससे इसमें निजी टच भी आ जाता है। यह कामों की प्राथमिकता और आपकी क्षमता के हिसाब से रोजाना का शेड्यूल बनाता है। यह टुडूइस्ट जैसे टूल के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है। यह मिला-जुला तरीका आपको काम और निजी जिम्मेदारियों दोनों को आसानी से संभालने की सुविधा देता है।