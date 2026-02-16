AI इंपैक्ट समिट 2026 में 600 स्टार्टअप्स, 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद

नई दिल्ली में आज (16 फरवरी) से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन हो रहा है। चार दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में दुनियाभर की कई टेक कंपनियां और उनके प्रमुख भाग लेने वाले हैं। यह आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है और इसके साथ इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो भी लगाया गया है। सरकार का कहना है कि यह समिट तकनीक के जरिए विकास के नए रास्ते खोलने का मंच बनेगा।

एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर में फैला बड़ा एक्सपो इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में आयोजित किया गया है। यह एक्सपो 10 अलग-अलग जोन में फैला है, जहां 300 से ज्यादा प्रदर्शनी पवेलियन और लाइव डेमो दिखाए जाएंगे। आयोजन में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, रिसर्च संस्थान और स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। यहां नई तकनीक, डिजिटल समाधान और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से पेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में AI के उपयोग और उसके प्रभाव को सामने लाना है।

स्टार्टअप 13 देशों के पवेलियन और 600 स्टार्टअप्स इस समिट में 13 देशों के विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दिखाते हैं और साझा तकनीकी पहल को मजबूत बनाते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा, 600 से ज्यादा स्टार्टअप अपने समाधान, प्रोडक्ट और इनोवेशन पेश कर रहे हैं। इंडिया AI मिशन के तहत 12 देसी फाउंडेशन मॉडल भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

