कंपनियों ने ट्रंप के AI के लिए खुद नियम बनाने के प्रस्ताव का किया समर्थन

सैन फ्रांसिस्को में हुए टेक वीक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस विचार का समर्थन किया कि उद्योग को खुद ही अपने नियम तय करने चाहिए।

कड़े सरकारी नियमों के बजाय ट्रंप ने एक नए स्वैच्छिक सुरक्षा समझौते की मेजबानी की है, जिसे OpenAI, एंथ्रोपिक और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों का समर्थन मिला है।

इस समझौते के तहत कंपनियों को खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और अपनी प्रगति की निगरानी के लिए आंतरिक टीमें बनानी होंगी।

यह कदम दर्शाता है कि सिलिकॉन वैली हमेशा से चाहती है कि सरकार का दखल कम से कम रहे, खासकर ऐसे समय में जब AI को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर बहसें तेज हो रही हैं।