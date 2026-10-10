कंपनियों ने ट्रंप के AI के लिए खुद नियम बनाने के प्रस्ताव का किया समर्थन
सैन फ्रांसिस्को में हुए टेक वीक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस विचार का समर्थन किया कि उद्योग को खुद ही अपने नियम तय करने चाहिए।
कड़े सरकारी नियमों के बजाय ट्रंप ने एक नए स्वैच्छिक सुरक्षा समझौते की मेजबानी की है, जिसे OpenAI, एंथ्रोपिक और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों का समर्थन मिला है।
इस समझौते के तहत कंपनियों को खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और अपनी प्रगति की निगरानी के लिए आंतरिक टीमें बनानी होंगी।
यह कदम दर्शाता है कि सिलिकॉन वैली हमेशा से चाहती है कि सरकार का दखल कम से कम रहे, खासकर ऐसे समय में जब AI को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर बहसें तेज हो रही हैं।
OpenAI में शोधकर्ताओं को नौकरी से निकाला
जहां एक तरफ कई टेक दिग्गज सरकारी हस्तक्षेप न करने वाले इस तरीके से उत्साहित दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अंदरूनी तनाव भी उभर रहे हैं।
OpenAI ने हाल ही में कुछ शोधकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी का कहना था कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी को संभालने से जुड़ी साफ नीतियों का उल्लंघन किया था।
कंपनी में सुरक्षा के पूर्व प्रमुख रहे डेविड रॉबिन्सन ने सवाल उठाया कि क्या खुद नियमन का तरीका AI की तेज रफ्तार से हो रही तरक्की के साथ तालमेल बिठा पाएगा।