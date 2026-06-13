कैसे AI डिजिटल काम को संभालने में करता है मदद?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से डिजिटल काम पर ध्यान देने के तरीके चीजों को आसान बना रहे हैं। ये ढेर सारी जानकारी के बोझ को कम करते हैं और जरूरी काम को व्यवस्थित करते हैं, जिससे डिजिटल काम पर ध्यान बनाए रखना आसान हो जाता है। टूल बातचीत को मैनेज करना, कैलेंडर पर मीटिंग तय करना, मीटिंग रिकॉर्ड करना जैसे कई काम अपने आप कर देते हैं। आइए जानते हैं डिजिटल कामों में संभालने में AI कैसे उपयोगी है।
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AI आधारित इनबॉक्स और मैसेज की छंटनी
AI आधारित इनबॉक्स और मैसेज की छंटनी करने वाले टूल ईमेल का सार बताकर और जरूरी मैसेज को प्राथमिकता देकर बातचीत को तेजी से निपटाने में मदद करते हैं। दीगिस्ट जैसे टूल ईमेल और स्लैक मैसेज का सार बताते हैं. वहीं शॉर्टवेव टूल ईमेल को विषय के हिसाब से प्राथमिकता देता है, ताकि बार-बार ईमेल चेक न करने पड़ें। आप बातचीत को मैनुअल तरीके से मैनेज करने में कम समय लगाते हैं और जरूरी कामों पर ध्यान दे पाते हैं।
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AI शेड्यूलिंग और टाइम ब्लॉकिंग
मोशन, रीक्लेम और क्लोकवाइज जैसे AI शेड्यूलिंग टूल कामों की प्लानिंग को ऑटोमेटिक कर देते हैं। ये मीटिंग को समझदारी से शेड्यूल करते हुए कैलेंडर पर आपके 'फोकस टाइम' को सुरक्षित रखते हैं। टूल उन लोगों के लिए खास तौर पर बहुत काम के साबित होते हैं, जिन्हें बिना किसी रुकावट के गहराई से काम करने के समय की जरूरत होती है। ये मीटिंग के हिसाब से कामों को एडजस्ट करके बेवजह की रुकावटों काे कम करते हैं।
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मीटिंग में बेहतर ध्यान के लिए AI असिस्टेंट
फियरफ्लाइज, ओट्टर डॉट AI, ग्रैनोला और न्योटा जैसे AI मीटिंग असिस्टेंट मीटिंग को रियल-टाइम में लिखते रहते हैं, जिससे मीटिंग में ध्यान लगाने की क्षमता बेहतर होती है। ये मीटिंग का सार बनाते हैं और जरूरी काम अलग करते हैं, ताकि आप बिना तुरंत नोट्स लेने की चिंता के बातचीत में पूरी तरह मौजूद रह सकें। इससे दिमाग पर पड़ने वाला बोझ बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप बाद में जरूरी बातों को दोबारा देख पाते हैं।
#4
AI टूल से काम और प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट
जहां ढेर सारे डाटा पर काम होता है, वहां कामों को अच्छे से मैनेज करने के लिए आसना, क्लिकअप, हिवे और मोशन AI जैसे टूल कामों को बेहतर तरीके से प्राथमिकता देने में मदद करते हैं। ये रिमाइंडर को ऑटोमेटिक भी करते हैं, ताकि किसी रुकावट की वजह से ध्यान न भटके। थॉटस्पॉट या टेबिलयू का इस्तेमाल करके डाटा को डैशबोर्ड में बदला जा सकता है, जिससे तुरंत जरूरी जानकारी मिल जाती है।