AI कई डिजिटल काम को अपने आप कर देता है

कैसे AI डिजिटल काम को संभालने में करता है मदद?

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से डिजिटल काम पर ध्यान देने के तरीके चीजों को आसान बना रहे हैं। ये ढेर सारी जानकारी के बोझ को कम करते हैं और जरूरी काम को व्यवस्थित करते हैं, जिससे डिजिटल काम पर ध्यान बनाए रखना आसान हो जाता है। टूल बातचीत को मैनेज करना, कैलेंडर पर मीटिंग तय करना, मीटिंग रिकॉर्ड करना जैसे कई काम अपने आप कर देते हैं। आइए जानते हैं डिजिटल कामों में संभालने में AI कैसे उपयोगी है।