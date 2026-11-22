AI से बने किरदार कर रहे असली कलाकारों की नकल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने किरदार आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और असली कलाकार इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं।
ये नकली अकाउंट आसान AI टूल का इस्तेमाल करके असली क्रिएटर्स जैसे ही मजाक और डांस की नकल करते हैं और कई बार तो असली से भी ज्यादा व्यूज बटोर लेते हैं।
मिसाल के तौर पर, गिटारिस्ट सोफी लॉयड के वीडियो एक AI किरदार ने हूबहू कॉपी कर लिए हैं, जिसमें उनके संगीत, हावभाव और चेहरे के एक्सप्रेशन तक शामिल हैं।
प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं समाधान
केजेटिल क्रोगस्टैड और ग्रेस रॉबर्ट्स जैसे क्रिएटर्स AI के गलत इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम (UK) की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यूनियन का कहना है कि मौजूदा कॉपीराइट कानून इस समस्या के लिए काफी नहीं हैं, वहीं मेटा जैसे प्लेटफॉर्म भी समाधान खोजने में जुटे हुए हैं।
इस बीच, कॉमेडियन जूलिया जासुनास ने अपने हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, "सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये AI बॉट तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि ये असली इंसान हैं।"