केजेटिल क्रोगस्टैड और ग्रेस रॉबर्ट्स जैसे क्रिएटर्स AI के गलत इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम (UK) की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यूनियन का कहना है कि मौजूदा कॉपीराइट कानून इस समस्या के लिए काफी नहीं हैं, वहीं मेटा जैसे प्लेटफॉर्म भी समाधान खोजने में जुटे हुए हैं।

इस बीच, कॉमेडियन जूलिया जासुनास ने अपने हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, "सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये AI बॉट तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि ये असली इंसान हैं।"