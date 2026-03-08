AI ने 46 नए अरबपति बनाए, लेकिन दूसरी कंपनियों को उठाना पड़ा नुकसान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लगातार नए अरबपति बना रही है। दुनिया के 4,020 अरबपतियों में से 114 AI कंपनियों से जुड़े हैं। एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया कि एक तरफ AI से संपत्ति बढ़ी है, जबकि दूसरी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, AI अरबपतियों की संख्या वर्तमान में 114 है, जिनमें से लगभग आधे 46 इस सूची में नए शामिल हुए हैं, जो धन सृजन की तीव्र गति को दर्शाता है।

एनवीडिया एनवीडिया और गूगल अधिकारियों की संपत्ति बढ़ी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में AI के क्षेत्र में आई तेजी को एनवीडिया के चिप्स से बल मिलने के साथ CEO जेंसेन हुआंग की संपत्ति में 34 फीसदी की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 172 अरब डॉलर (करीब 15,480 अरब रुपये) हो गई। वह सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में 9वें स्थान पर हैं। जेमिनी 4 AI मॉडल की लोकप्रियता के बाद गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन क्रमशः तीसरे और 5वें स्थान पर पहुंच गए।

एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक के मूल्यांकन में हुआ इजाफा ऑरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन की संपत्ति में 32 फीसदी की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 267 अरब डॉलर (करीब 24,000 अरब रुपये) हो गई, जो AI और क्लाउड कंप्यूटिंग में आक्रामक विस्तार का परिणाम है। OpenAI के सैम ऑल्टमैन की संपत्ति लगभग 3 गुना बढ़कर 4.7 अरब डॉलर (करीब 420 अरब रुपये) हो गई। इसकी प्रतिद्वंद्वी एंथ्रोपिक ने अकेले ही 7 नए अरबपति बनाए, क्योंकि इसका मूल्यांकन बढ़कर 380 अरब डॉलर (करीब 34,200 अरब रुपये) हो गया।

