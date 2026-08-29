AI ने नासा के रॉकेट इंजन के सुपर अलॉय की 3D प्रिंटिंग में की मदद

एक शोध टीम ने एक AI सिस्टम की मदद ली। इस सिस्टम ने करीब 10 करोड़ सेटिंग्स की जांच की और तेजी से अलॉय को कम पावर वाले लेजर (500W जितने कम) का उपयोग करके प्रिंट करने का तरीका खोज निकाला।

अब इसका फायदा यह होगा कि छोटी लैब और मैन्युफैक्चरर भी GRCop-42 के साथ काम कर पाएंगे। इससे एयरोस्पेस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में कई नए अवसर खुलेंगे।