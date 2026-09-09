अमेरिका-चीन के साथ टेक दिग्गज लगा रहे AI में बड़ा दांव

अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बादशाहत हासिल करने की होड़ अब और भी तेज होती जा रही है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि चीनी कंपनियां अमेरिकी AI तकनीक में सेंध लगाने की फिराक में हैं, जिससे सुरक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर चिंताएं गहरा रही हैं।

इसी बीच, क्वालकॉम ने अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी से वे AI और क्लाउड सेवाओं को और दमदार बना सकेंगे।

दूसरी ओर, ऐपल भी अपने अगले बड़े लॉन्च की तैयारियों में लगी है। उद्योग के जानकारों का अनुमान है कि कंपनी के उत्पाद लाइनअप में AI का इंटीग्रेशन आने वाले समय में और बढ़ेगा।