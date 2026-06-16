AI कोच कार्यकारी कामकाज कौशल को बनाते हैं बेहतर
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोच हमारे कार्यकारी कामकाज (एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग) के कौशल को बेहतर बनाने में बहुत काम आ रहे हैं। ये हमें काम शुरू करने, बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने, समय की योजना बनाने, लक्ष्यों पर नजर रखने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्यकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए AI कोच का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कैसे करें।
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बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोच बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे-छोटे कामों में बांटने में बहुत माहिर होते हैं। जब आप काम टालने लगते हैं तो ये टूल आपको शुरुआत के लिए सही और व्यावहारिक कदम बता सकते हैं और अच्छी आदतें बनाने में भी सहायता करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिन्हें काम शुरू करने में मुश्किल होती है या जो किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर घबरा जाते हैं।
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समय प्रबंधन को बेहतर बनाना
क्लोकवाइज और रीक्लेम डॉट AI जैसे टूल अपने आप कैलेंडर में काम तय कर देते हैं, जिससे आप अपने कामों पर बने रह सकते हैं और उन्हें पूरा कर पाते हैं। स्मार्ट शेड्यूलिंग टूल कामों को इस तरह से प्राथमिकता देते हैं कि समय को पहचानने में गलती का खतरा खत्म हो जाता है। ये आपकी प्राथमिकताओं और डेडलाइन के हिसाब से काम व्यवस्थित करके आपको वादों पर टिके रहने में मदद करते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है।
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कामों को प्राथमिकता देने में सहायता
टूडुइस्ट और माइक्रोसॉफ्ट टू डू जैसे ऐप कामों को प्राथमिकता देने और उन्हें मैनेज करने के लिए AI-आधारित सुविधाएं देते हैं। ये आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि पहले क्या करना है, जिससे आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। इन टूल्स की मदद से आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में दबे महत्वपूर्ण कामों को नहीं भूलेंगे। ये आपको अपना काम व्यवस्थित करने, प्राथमिकताओं और डेडलाइन का पालन करने का एक तरीका देते हैं।
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याददाश्त और व्यवस्थापन में सुधार
बोले गए विचारों या मीटिंग के ब्योरे को नोट करने के लिए ओट्टर डाॅट AI और स्क्राइब जैसे टूल चीजों को समझदारी से ट्रांसक्राइब करके काम आने वाले नोट्स में बदल देते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट कैलेंडर टूल भी आपके दिन को व्यवस्थित करने में सहयोग करते हैं। वे व्यावहारिक याददाश्त बनाए रखने और गतिविधियों को शेड्यूल करने में मदद देते हैं, ताकि कोई भी बात छूटने न पाए।