AI से लेकर साइबर सुरक्षा तक, टेक की दुनिया में ये हैं बड़ी हलचल

इस सप्ताह टेक जगत जुड़ी अलग-अलग घटनाओं के कारण हलचल मची हुई है। सेमीकंडक्टर निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ताइवान में कर्मचारियों की संभावित हड़ताल से जूझ रही है, जिससे चिप की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है और इसकी गूंज पूरे उद्योग में सुनाई दे सकती है।

दूसरी तरफ, गोप्रो ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के साथ विलय का ऐलान किया है। इसका मकसद गोप्रो के उत्पादों को बेहतर बनाना और अपनी कैमरा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड AI फीचर्स जोड़ना है।

इसके अलावा, एंथ्रोपिक ने मशीन लर्निंग को और मजबूत करने के लिए नए AI मॉडल लॉन्च किए हैं और पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने दुनियाभर में साइबर सुरक्षा को फिर से बेहतर बनाने के लिए 1,000 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) की कमाई पर ध्यान लगाया है।