AI चिप्स में डॉट-कॉम क्रैश जैसे खतरे की आशंका, विशेषज्ञ ने दी चेतावनी टेक्नोलॉजी Jun 22, 2026

एनवीडिया, माइक्रोन, ब्रॉडकॉम और सैंडिस्क जैसी प्रमुख AI चिप कंपनियां इन दिनों कम प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशियो दिखा रही हैं।

सेवन्स रिपोर्ट रिसर्च के संस्थापक टॉम एसाय मानते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि निवेशकों को यह भरोसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने वाला डाटा सेंटर बूम लंबे समय तक चलेगा। उनका डर है कि अगर, AI को अपनाना धीमा पड़ गया तो कंपनियां अपने बड़े डाटा सेंटर बनाने की योजनाओं को अचानक रोक सकती हैं, जिससे चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर रद्द होने की आशंका है।