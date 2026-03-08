आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट संवेदनशील सोशल मीडिया यूजर्स को अवैध ऑनलाइन कैसीनो की सलाह दे रहे हैं। इससे उनमें धोखाधड़ी, लत और आत्महत्या का खतरा बढ़ रहा है। विश्लेषण में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों के 5 अलग-अलग AI टूल्स का अध्ययन किया गया। इस जांच में पाया गया कि इन सभी को आसानी से सर्वश्रेष्ठ अनधिकृत कैसीनो की सूची और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके बताने के लिए कहा जा सकता है।

नियंत्रण सुझाव देने से रोकने के नहीं इंतजाम ये अवैध ऑनलाइन कैसीनो कैरेबियन द्वीप कुराकाओ जैसे छोटे राज्यों के लाइसेंस की आड़ में चलते हैं, जो धोखाधड़ी, लत और यहां तक की आत्महत्या से भी जुड़े हुए हैं। इन चिंताओं के बावजूद तकनीकी कंपनियों के पास अपने AI चैटबॉट को ऐसे प्लेटफॉर्म सुझाने से रोकने के लिए बहुत कम नियंत्रण उपाय हैं। इस पर सरकारी अधिकारियों, ब्रिटेन के जुआ नियामक, कार्यकर्ताओं और एक प्रमुख व्यसन विशेषज्ञ ने आलोचना की है।

उपाय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने की दे रहे सलाह कुछ बॉट्स ने कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के बारे में सलाह दी। दूसरी तरफ मेटा AI ने अपराध और व्यसन को रोकने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक उपायों को मजाक का विषय और वास्तविक परेशानी बताया। यह इस बात को उजागर करता है कि अगर इन एडवांस तकनीकों को ठीक से विनियमित या निगरानी न की जाए तो इनसे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

