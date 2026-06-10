AI की मदद से वर्चुअल टीम के काम को बेहतर बनाने के तरीके

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मीटिंग्स को बेहतर बनाना

जूम वर्कप्लेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और कोपायलट जैसे टूल्स बातचीत को लिखने, समरी बनाने, जरूरी कामों को अलग करने और पिछली मीटिंग्स को खोजने लायक बनाने में उपयोगी हैं। इसकी मदद से रिमोट टीमें किसी भी फैसले को भूलने से बच सकती हैं और अलग-अलग टाइम जोन में जल्दी से आगे का काम कर सकती हैं। मीटिंग्स को असरदार बनाकर टीम के सदस्यों को सिर्फ पुरानी बातें याद करने के बजाय काम पूरा करने पर ध्यान लगाने में मदद करते हैं।