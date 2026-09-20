AdCP से तेज हो गए विज्ञापन सौदे, AI संभाल रहा सारे काम

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापन सौदों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पूरी तरह से बदल रहा है। पुराने तरीकों से जहां इंसान सब कुछ खुद संभालते थे, उनसे हटकर नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है।

दिक्कत ये थी कि कई सारे प्लेटफॉर्म अलग-अलग काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया काफी उलझी हुई और धीमी हो गई थी।

इसी समस्या को सुलझाने के लिए ऐड कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (AdCP) लाया गया है। यह एक साझा 'भाषा' है, जिससे खरीदार, पब्लिशर और ऐड टेक कंपनियां आपस में बेहतर तरीके से संवाद कर सकती हैं।