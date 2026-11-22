बढ़ते तकनीकी आउटेज के कारण कंपनियों में बढ़ी AI की भूमिका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से शोधकर्ता सुरक्षा खामियां बहुत तेजी से ढूंढ पा रहे हैं, जिसके चलते कंपनियों को उन्हें तुरंत ठीक करना पड़ रहा है।
नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) और कई बड़े बैंकों पर भी इसका असर पड़ा है। बैंकों में तो लेन-देन में भी अचानक दिक्कतें आ गईं।
NSA और अमेरिकी साइबर कमांड के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड जनरल पॉल एम नाकासोन का कहना है कि जैसे-जैसे AI डिजिटल अपग्रेड की रफ्तार बढ़ाएगा, इस तरह की रुकावटें और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं।
साइबर सुरक्षा की मांग में तेजी
AI ऐसे छिपे हुए बग ढूंढकर निकाल रहा है, जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। घोस्टस्क्रिप्ट में मिली एक खामी इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने गूगल जैसी कंपनी को भी खतरे में डाल दिया था।
माइक्रोसॉफ्ट को तो केवल एक महीने में 1,400 से ज्यादा सिक्योरिटी पैच जारी करने पड़े, ताकि वह इन खतरों से निपट सके।
इतनी सारी नई धमकियां सामने आने के साथ ही साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग बहुत बढ़ गई है, खासकर उन लोगों की, जो तुरंत सोचकर समस्या का हल निकाल सकें।