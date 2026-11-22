AI ऐसे छिपे हुए बग ढूंढकर निकाल रहा है, जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। घोस्टस्क्रिप्ट में मिली एक खामी इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने गूगल जैसी कंपनी को भी खतरे में डाल दिया था।

माइक्रोसॉफ्ट को तो केवल एक महीने में 1,400 से ज्यादा सिक्योरिटी पैच जारी करने पड़े, ताकि वह इन खतरों से निपट सके।

इतनी सारी नई धमकियां सामने आने के साथ ही साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग बहुत बढ़ गई है, खासकर उन लोगों की, जो तुरंत सोचकर समस्या का हल निकाल सकें।