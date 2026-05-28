AI के कारण भारतीय सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के सामने रणनीति बदलने की चुनौती 

निवेशकों का स्टार्टअप्स पर दबाव

निवेशक स्टार्टअप्स के संस्थापकों पर जल्द बदलाव करने का जोर दे रहे हैं, ताकि वे पीछे न छूटें। शुरुआती दौर की टीमें अपने प्लान लगातार बदल रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, अब उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल हो गया है और लंबे समय तक टिके रहने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कंपनियां AI से आ रहे बाजार के बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में जी-जान से लगी हैं, ताकि वे अपनी जगह बनाए रख सकें। आइडियास्प्रिंग कैपिटल के नागानंद दोरस्वामी कहते हैं, "अगर, जो चीज आपने 2 साल में बनाई थी, वो अब 3 महीने में दोबारा बन सकती है तो आपकी हालत खराब है।" ऐसे में स्टार्टअप्स को बिल्कुल नई रणनीतियों की जरूरत है।

स्टेलरिस वेंचर पार्टनर्स के आलोक गोयल का मानना है कि स्टार्टअप्स के पास ये एक बेहतरीन मौका है कि वे अपने मौजूदा कामों में AI का रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें।