अहमदाबाद मेट्रो के लिए मिली पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो ट्रेन, जानिए क्या है खासियत 

खासियत

क्या है इन ट्रेनों की खासियत?

उन्नत स्टेनलेस स्टील कार बॉडी से निर्मित नई मेट्रो ट्रेनें हल्की, जंग-रोधी और अत्यधिक टिकाऊ होने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो बेहतर ऊर्जा दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती हैं। ये ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन सिस्टम से लैस हैं, जो चालक रहित संचालन को सक्षम बनाती हैं। यात्रियों के आराम, सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए डिजाइन की गईं हैं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्थान उपलब्ध हैं। अंदर गरबा से प्रेरित थीम दी गई है।