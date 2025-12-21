अहमदाबाद मेट्रो के लिए मिली पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो ट्रेन, जानिए क्या है खासियत
क्या है खबर?
भारत में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कोलकाता स्थित टिटागढ़ रेल सिस्टम्स ने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना को अपनी पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेनसेट सौंपा है। इसे स्वदेशी रेल निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस शुभारंभ समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित थे, जिन्होंने इन मेट्रो ट्रेनों को प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे शहरी परिवहन दृष्टिकोण का एक प्रमुख साधन बताया।
खासियत
क्या है इन ट्रेनों की खासियत?
उन्नत स्टेनलेस स्टील कार बॉडी से निर्मित नई मेट्रो ट्रेनें हल्की, जंग-रोधी और अत्यधिक टिकाऊ होने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो बेहतर ऊर्जा दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती हैं। ये ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन सिस्टम से लैस हैं, जो चालक रहित संचालन को सक्षम बनाती हैं। यात्रियों के आराम, सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए डिजाइन की गईं हैं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्थान उपलब्ध हैं। अंदर गरबा से प्रेरित थीम दी गई है।
संचालन
कहां होगा ट्रेनों का संचालन?
ये चालक रहित ट्रेनें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से गांधीनगर के महात्मा मंदिर तक 23.8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले येलो लाइन कॉरिडोर पर चलेंगी। साथ ही गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय और गिफ्ट सिटी को जोड़ने वाली 5.4 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी पर स्थित वायलेट लाइन शाखा पर भी चलेंगी। चरण-2 नेटवर्क अहमदाबाद और गांधीनगर के 22 स्टेशनों को जोड़ने वाले 28.26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर पर फैला होगा।