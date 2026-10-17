15 वर्षीय किशोर को AI रोबोटिक हाथ बनाने के लिए मिली फंडिंग, कहां से मिली प्रेरणा?

10 साल की उम्र में अहमद इब्राहिम ने सीरिया में बमबारी में अपना हाथ गंवा बैठे अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद के लिए रिमोट-कंट्रोल हेलीकॉप्टर से निकाले गए लेगो ब्लॉक और छोटे मोटरों से एक कृत्रिम हाथ बनाने की कोशिश की। यह घरेलू उपकरण नाकाम रहा, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए प्रभावित किया।

लगभग 15 साल बाद कनाडा में रहने वाले इब्राहिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मांसपेशियों के संकेतों से चलने वाला एक कृत्रिम हाथ विकसित कर रहे हैं।

हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज द्वारा प्रकाशित इस आविष्कारक के बारे में जानकारी के अनुसार, इब्राहिम को इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइव स्पार्क अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम अंगों के नियंत्रण में सुधार करना और उन्नत कृत्रिम अंगों को अधिक सुलभ बनाना है।