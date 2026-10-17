15 वर्षीय किशोर को AI रोबोटिक हाथ बनाने के लिए मिली फंडिंग, कहां से मिली प्रेरणा?
10 साल की उम्र में अहमद इब्राहिम ने सीरिया में बमबारी में अपना हाथ गंवा बैठे अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद के लिए रिमोट-कंट्रोल हेलीकॉप्टर से निकाले गए लेगो ब्लॉक और छोटे मोटरों से एक कृत्रिम हाथ बनाने की कोशिश की। यह घरेलू उपकरण नाकाम रहा, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए प्रभावित किया।
लगभग 15 साल बाद कनाडा में रहने वाले इब्राहिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मांसपेशियों के संकेतों से चलने वाला एक कृत्रिम हाथ विकसित कर रहे हैं।
हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज द्वारा प्रकाशित इस आविष्कारक के बारे में जानकारी के अनुसार, इब्राहिम को इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइव स्पार्क अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम अंगों के नियंत्रण में सुधार करना और उन्नत कृत्रिम अंगों को अधिक सुलभ बनाना है।
2023 में की बेटर बायोनिक्स की शुरुआत
कनाडा आने के बाद इब्राहिम ने 2023 में अपनी कंपनी 'बेटर बायोनिक्स' शुरू की थी। यह कंपनी AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके ऐसे प्रोस्थेटिक हैंड डिजाइन करती है, जो पहनने में ज्यादा स्वाभाविक और आरामदायक लगते हैं।
वे हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि एक औपचारिक क्लिनिकल इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल बनाते समय उन्हें विशेषज्ञों की राय मिल सके। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ऐसे किफायती और काम करने वाले बायोनिक्स हैंड बनाना है, जिनसे लोगों की जिंदगी सचमुच बेहतर बन सके।