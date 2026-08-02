विक्रम-1 की कामयाबी के बाद स्काईरूट अब बनाएगी अपना खुद का लॉन्च पैड

कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पवन चंदाना ने बताया कि एक निजी लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसकी वजह यह है कि स्काईरूट अगले साल से अपनी लॉन्च की रफ्तार बढ़ाना चाहता है।

उन्होंने कहा, "हम इसे जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बना रहे हैं।" उनके मुताबिक, इस कदम से उन्हें सिर्फ ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि वे ISRO की सुविधाओं पर अपनी निर्भरता भी खत्म कर पाएंगे।

यह सिर्फ स्काईरूट के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के पूरे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इससे छोटे सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में देश दुनियाभर में बेहतर मुकाबला कर पाएगा।