चीन कंपनी ने लॉन्च किया GLM-5.2 ओपन-सोर्स मॉडल, AI दौड़ में अमेरिका से आगे

चीन कंपनी ने लॉन्च किया GLM-5.2 ओपन-सोर्स मॉडल, AI दौड़ में अमेरिका से आगे
चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक अमेरिका में अपनी जगह तेजी से बना रही है, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस तकनीकी दौड़ में आखिर आगे कौन है।
बीते 16 जून को z.AI ने GLM-5.2 लॉन्च किया। यह एक ओपन-सोर्स मॉडल है, जो खास तौर पर कोडिंग के लिए बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि यह OpenAI और एंथ्रोपिक के कुछ बेहतरीन मॉडल्स को टक्कर दे रहा है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञ भी इससे काफी प्रभावित हैं।
वर्सल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने कहा कि वे इससे वाकई बेहद प्रभावित हुए हैं, जबकि AI विशेषज्ञ मैट वेलोसो ने इसे पहला ऐसा ओपन मॉडल बताया, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार लगता है।
ओपनराउटर के 10 में से 6 स्थानों पर चीनी AI का कब्जा
टेनसेंट, मिनीमैक्स और z.AI जैसी चीनी कंपनियां अब ओपनराउटर के मार्केटप्लेस में शीर्ष 10 में से 6 स्थानों पर काबिज हो गई हैं। इसकी मुख्य वजह उनके मुफ्त और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकने वाले मॉडल हैं।
ये विकल्प ज्यादातर अमेरिकी मॉडलों के मुकाबले काफी सस्ते पड़ते हैं, जबकि अमेरिकी विकल्पों को महंगा होने के कारण आलोचना झेलनी पड़ती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट ने भी चीनी AI टूल्स पर गौर करना शुरू कर दिया है।
z.AI के संस्थापक झांग यिफान को पूरा भरोसा है कि अमेरिकी बाजार में इस ओपन-सोर्स रणनीति के लगातार विस्तार की वजह से चीनी मॉडल जल्द ही अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ देंगे।