चीन कंपनी ने लॉन्च किया GLM-5.2 ओपन-सोर्स मॉडल, AI दौड़ में अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी Jun 23, 2026

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक अमेरिका में अपनी जगह तेजी से बना रही है, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस तकनीकी दौड़ में आखिर आगे कौन है।

बीते 16 जून को z.AI ने GLM-5.2 लॉन्च किया। यह एक ओपन-सोर्स मॉडल है, जो खास तौर पर कोडिंग के लिए बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि यह OpenAI और एंथ्रोपिक के कुछ बेहतरीन मॉडल्स को टक्कर दे रहा है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञ भी इससे काफी प्रभावित हैं।

वर्सल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने कहा कि वे इससे वाकई बेहद प्रभावित हुए हैं, जबकि AI विशेषज्ञ मैट वेलोसो ने इसे पहला ऐसा ओपन मॉडल बताया, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार लगता है।