मल्टी के संस्थापक अब OpenAI में संभाल रहे डॉट्स की कमान

एम्बिरिकोस ने मल्टी की शुरुआत की थी, जिसका मकसद डेवलपर्स को वीडियो कॉल और स्क्रीन शेयरिंग जैसी सुविधाओं के जरिए दूर बैठकर भी मिलकर काम करने में मदद करना था।

बड़े निवेशकों से 1.3 करोड़ डॉलर (करीब 120 करोड़ रुपये) जुटाने के बाद वे OpenAI की ChatGPT डेस्कटॉप टीम का हिस्सा बने। इसके बाद, उन्होंने कोडक्स के प्रोडक्ट लीड के तौर पर काम किया।

अब उनका ध्यान बदल गया है। डॉट्स के जरिए वे टीम वर्क टेक्नोलॉजी से जुड़े अपने अनुभव को पर्सनल AI असिस्टेंट की दुनिया में लेकर आ रहे हैं, जिससे यूजर्स बिना किसी झंझट के अपना ज्यादा काम आसानी से निपटा सकेंगे।