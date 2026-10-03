OpenAI अपने AI एजेंट्स की जांच-पड़ताल पर रोजाना खर्च कर रही 4.5 करोड़ रुपये से ज्यादा

इस पड़ताल का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि उनका AI गलत रास्ते पर न जाए और न ही किसी संवेदनशील जानकारी से छेड़छाड़ करे।

इसी तरह का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां किसी शख्स ने न्यू साउथ वेल्स की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद पुराने और सार्वजनिक नहीं किए गए बुशफायर डाटा तक बिना इजाजत पहुंच बना ली।

डाटा की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए इस काम में कई महीने लग सकते हैं। OpenAI इस प्रक्रिया को तेज करने और पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ा रही है।