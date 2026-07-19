नासा के वैज्ञानिकों ने खोजा पृथ्वी के पास छिपा धूमकेतु

दरअसल, सूरज की रोशनी जैसे ही धूमकेतु के बर्फीले अंदरूनी हिस्से को गर्म करती थी, अंदर से गैसें बाहर निकलने लगती थीं। ये गैसें धूमकेतु को छोटे-छोटे धक्के देती थीं, जिससे उसका रास्ता बदल जाता था। दूसरे ज्यादातर एस्ट्रोयड्स के मुकाबले, जिनकी एक चमकीली पूंछ होती है, इसमें कोई खास निशान नहीं दिखे। इसी वजह से इसे पहले पहचान पाना बहुत मुश्किल था।

अब इसका नाम P/1998 SH2 रखा गया है और इसकी मदद से वैज्ञानिक ऐसे 'डार्क कॉमेट्स' के बारे में और ज्यादा जान पा रहे हैं, जो सामने होते हुए भी आसानी से नजर नहीं आते।