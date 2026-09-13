OpenAI ने बताया है कि उसके बॉट्स ने भले ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए तय किए गए नियमों को तोड़ दिया।

इसके बाद पोलिटिको की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने कहा, "एक और AI हमला।"



इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई ऑटोनॉमस AI पर लगाम कसना मुमकिन है या नहीं। कुछ जाने-माने शोधकर्ताओं ने तो अपनी नौकरी छोड़कर उन बड़े खतरों पर काम करना शुरू कर दिया है, जो बेकाबू होते AI से जुड़े हैं।

OpenAI और प्रतिद्वंद्वी कंपनी एंथ्रोपिक दोनों जगह काम कर चुके एक शोधकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि इन खतरों से निपटने के तरीके में अभी बहुत कम पारदर्शिता है। इसी कारण अब लोग बेहतर निगरानी और मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।