टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुए साइबर हमले में ऐपल-टेस्ला के गोपनीय दस्तावेज उजागर

ऐपल कर रही इस मामले की जांच

सुरक्षा शोधकर्ताओं को 630GB से ज्यादा की फाइल्स मिली हैं। इनमें कुछ तो आईफोन के डिजाइन से जुड़ी थीं तो कुछ टेस्ला के गोपनीय राज के तौर पर पहचानी गईं।

इनके अलावा, ईमेल, इवेंट लॉग और कर्मचारियों के पासपोर्ट की कॉपियां भी इस डाटा में शामिल हैं। ऐपल अब इस मामले की जांच कर रही है। यह सेंधमारी साफ तौर पर दिखाती है कि आजकल दुनियाभर की टेक कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है।