एक्सबॉक्स गेम्स के लिए बनाएगी AI टूल्स, सभी डिवाइस पर उपयोग होगा आसान

शर्मा ने बताया कि एक्सबॉक्स लैब्स के ये नए टूल्स कंपनी के भीतर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) स्कॉट वैन व्लियट के साथ मिलकर इन्हें पूरे गेमिंग उद्योग के डेवलपर्स के साथ साझा किया जाएगा।

मकसद यह है कि गेम्स को और ज्यादा क्रिएटिव और हर किसी के लिए सुलभ बनाया जा सके, खासकर तब जब AI के आने से अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स को ढालने का तरीका बदल रहा है।

इतने बदलावों के बाद भी एक्सबॉक्स का कहना है कि उसका ध्यान अभी भी बेहतरीन गेम्स बनाने, शानदार हार्डवेयर तैयार करने और अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाए रखने पर है।