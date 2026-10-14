एक्सबॉक्स गेम्स के लिए बनाएगी AI टूल्स, सभी डिवाइस पर उपयोग होगा आसान
एक्सबॉक्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशा शर्मा ने हाल ही में 'एक्सबॉक्स लैब्स' नाम की एक नई पहल का ऐलान किया है। इस पहल का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके गेमिंग के अनुभव को और बेहतर बनाना है। इसके तहत ऐसे स्मार्ट गेम मॉड्स और टूल्स बनाए जाएंगे, जो अलग-अलग डिवाइस पर चल सकें।
इसका मतलब है कि अब आपके गेम उन हार्डवेयर पर भी काम कर पाएंगे, जिनके लिए उन्हें शुरू में डिजाइन नहीं किया गया था। यह कदम कंपनी में बड़े स्तर पर हुए पुनर्गठन और 3,200 कर्मचारियों की छंटनी के ठीक बाद उठाया गया है।
सभी डेवलपर्स के साथ साझा करेगी टूल
शर्मा ने बताया कि एक्सबॉक्स लैब्स के ये नए टूल्स कंपनी के भीतर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) स्कॉट वैन व्लियट के साथ मिलकर इन्हें पूरे गेमिंग उद्योग के डेवलपर्स के साथ साझा किया जाएगा।
मकसद यह है कि गेम्स को और ज्यादा क्रिएटिव और हर किसी के लिए सुलभ बनाया जा सके, खासकर तब जब AI के आने से अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गेम्स को ढालने का तरीका बदल रहा है।
इतने बदलावों के बाद भी एक्सबॉक्स का कहना है कि उसका ध्यान अभी भी बेहतरीन गेम्स बनाने, शानदार हार्डवेयर तैयार करने और अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाए रखने पर है।