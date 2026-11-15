एनवीडिया के रोबोटिक्स इंजीनियर ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है वजह

एनवीडिया में एक रोबोटिक्स इंजीनियर डैरेल डाई ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग के कंपनी छोड़ने के बाद उठाया है क्योंकि उन्हें इस मामले में कोई ठीक जानकारी नहीं दी गई। हुआंग पर कुछ आरोप हैं और एक जांच भी चल रही है।

एक्स पोस्ट में डाई ने हुआंग को एक प्रेरणादायक लीडर बताया। हालांकि, उन्होंने लिखा कि कंपनी की तरफ से उनके जाने की कोई साफ वजह न मिलने से इसे स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था।

उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इंजीनियर्स को महत्वपूर्ण बातों से दूर रखा जा रहा है।