एनवीडिया के रोबोटिक्स इंजीनियर ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है वजह
एनवीडिया में एक रोबोटिक्स इंजीनियर डैरेल डाई ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग के कंपनी छोड़ने के बाद उठाया है क्योंकि उन्हें इस मामले में कोई ठीक जानकारी नहीं दी गई। हुआंग पर कुछ आरोप हैं और एक जांच भी चल रही है।
एक्स पोस्ट में डाई ने हुआंग को एक प्रेरणादायक लीडर बताया। हालांकि, उन्होंने लिखा कि कंपनी की तरफ से उनके जाने की कोई साफ वजह न मिलने से इसे स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था।
उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इंजीनियर्स को महत्वपूर्ण बातों से दूर रखा जा रहा है।
कर्मचारियों में कम हो रहा भरोसा
हुआंग के ऐसे समय में जाने से जब उन पर आरोप हैं और जांच चल रही है, डाई बहुत परेशान हैं। डाई ने इस बात पर जोर दिया कि साफ और खुली बातचीत की कमी से कर्मचारियों का भरोसा घट रहा है।
इससे लोग कंपनी के भविष्य के फैसलों में खुद को कम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके इस्तीफे से यह बात साफ हो जाती है कि इस समय एनवीडिया की इंजीनियरिंग टीम के लिए पारदर्शिता और आपसी तालमेल कितना जरूरी है।