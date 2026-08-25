स्काईरूट एयरोस्पेस कर रही विक्रम-1 की दूसरी उड़ान की तैयारी
टेक्नोलॉजी
स्काईरूट एयरोस्पेस अब अपने विक्रम-1 रॉकेट की दूसरी उड़ान की तैयारी कर रहा है। रॉकेट का पहला चरण पहले ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुका है, जहां आगे के एकीकरण, परीक्षण और तैयारियों का काम चल रहा है।
पिछले महीने हुई इस रॉकेट की पहली सफल उड़ान के बाद स्काईरूट अब यह साबित करना चाहता है कि वह इसे हर बार विश्वसनीय तरीके से कर सकता है। इससे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी हलचल मची हुई है।
छोटे उपग्रहों वाला मिशन होगा मजबूत
स्काईरूट का लक्ष्य है कि वह अपने रॉकेट्स को बार-बार लॉन्च करे और दुनियाभर के छोटे उपग्रहों के बाजार में अपनी जगह पक्की कर सके।
सरकार के मजबूत समर्थन और देश की सुविधाओं का फायदा उठाकर स्काईरूट भारत में बेहतर अंतरिक्ष इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है।
यह दूसरा लॉन्च अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की साख को मजबूती से स्थापित कर सकता है।