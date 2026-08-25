स्काईरूट एयरोस्पेस कर रही विक्रम-1 की दूसरी उड़ान की तैयारी

स्काईरूट एयरोस्पेस अब अपने विक्रम-1 रॉकेट की दूसरी उड़ान की तैयारी कर रहा है। रॉकेट का पहला चरण पहले ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुका है, जहां आगे के एकीकरण, परीक्षण और तैयारियों का काम चल रहा है।

पिछले महीने हुई इस रॉकेट की पहली सफल उड़ान के बाद स्काईरूट अब यह साबित करना चाहता है कि वह इसे हर बार विश्वसनीय तरीके से कर सकता है। इससे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी हलचल मची हुई है।