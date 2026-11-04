एरोलेंस ने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को जांचने के लिए 21 किलोमीटर ऊपर भेजा कार का हुड

एरोलेंस इंडिया ने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिए एक अनोखा प्रयोग करते हुए पृथ्वी से 21 किलोमीटर ऊपर एक छोटे कार के हुड को गुब्बारे की मदद से भेजा। यह लॉन्च 1 नवंबर को कडालोर के कृष्णासामी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में हुआ था।

यह कार्यक्रम कार्सस्पा की 20वीं सालगिरह के जश्न का एक हिस्सा था। हुड पर उनकी खास एगिस एक्सजी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का लेप था, जिसने जमा देने वाली ठंड और तेज पराबैंगनी विकिरणों (UV) का सामना किया। उड़ान के बाद फिल्म की कोटिंग में कोई भी दिखाई देने वाला बदलाव नहीं आया।