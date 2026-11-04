एरोलेंस ने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म को जांचने के लिए 21 किलोमीटर ऊपर भेजा कार का हुड
एरोलेंस इंडिया ने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिए एक अनोखा प्रयोग करते हुए पृथ्वी से 21 किलोमीटर ऊपर एक छोटे कार के हुड को गुब्बारे की मदद से भेजा। यह लॉन्च 1 नवंबर को कडालोर के कृष्णासामी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में हुआ था।
यह कार्यक्रम कार्सस्पा की 20वीं सालगिरह के जश्न का एक हिस्सा था। हुड पर उनकी खास एगिस एक्सजी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का लेप था, जिसने जमा देने वाली ठंड और तेज पराबैंगनी विकिरणों (UV) का सामना किया। उड़ान के बाद फिल्म की कोटिंग में कोई भी दिखाई देने वाला बदलाव नहीं आया।
एरोलेंस ने STAR का किया इस्तेमाल
यह मिशन केवल दिखावा नहीं था। इसमें अलग-अलग ऊंचाइयों पर UV रेडिएशन को ट्रैक करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एरोनॉटिकल रॉकेट्री (STAR) की तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था।
2021 में हेमप्रसाथ और श्री रंगनाथन ने एरोलांच इंडिया की शुरुआत की थी, जो सालों से इस तरह के कस्टम स्पेस पेलोड बना रही है। कार्सस्पा और STAR के साथ मिलकर उन्होंने असली डाटा और वीडियो फुटेज जमा किए, जो दिखाते हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स ऊंचाई पर किए जाने वाले प्रयोगों में कितनी दूर आ चुके हैं।