ऐपल जल्द ही मैप्स में विज्ञापन दिखाना शुरू कर सकती है

ऐपल मैप्स में जल्द दिखाई दे सकते हैं विज्ञापन, जानिए क्यों बनाई यह योजना

क्या है खबर?

ऐपल अपनी नेविगेशन ऐप ऐपल मैप्स सर्विस में विज्ञापन शुरू करने की योजना बना रही है, जो प्लेटफॉर्म के साथ यूजर्स के इंटरैक्ट करने के तरीके में एक संभावित बदलाव का संकेत है। सूत्रों के अनुसार, आईफोन निर्माता इस साल के अंत में यह बदलाव लाने की तैयारी कर रही है और इसी महीने इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इस बदलाव से यह ऐप गूगल मैप की बराबरी कर लेगा, जिसमें लंबे समय से प्रायोजित विज्ञापन मौजूद हैं।