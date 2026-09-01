एडोब फोटोशॉप में अब AI खुद करेगा आपके फोटो एडिट

यह अपडेट एक AI आधारित एडिटर (अभी बीटा स्टेज) लेकर आया है। इसमें आप 'रिमूव बैकग्राउंड' या 'जनरेटिव एक्सपैंड' जैसे प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके तुरंत बदलाव कर सकते हैं।

इसमें एक मार्कअप टूल भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी तस्वीर पर सीधे ड्रा करके दिखा सकते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है।

इसके अलावा, नॉन-डिस्ट्रक्टिव लाइट एडजस्टमेंट लेयर्स, कस्टम लेआउट के लिए डायनामिक टेक्स्ट और शेप्स, 90 करोड़ से ज्यादा एडोब स्टॉक एसेट्स तक पहुंचने की सुविधा भी इसमें मिलती है।

क्लासिक प्रो एडिटर अपनी जगह रहेगा ही, लेकिन इसमें भी अब AI के कुछ और बेहतरीन फीचर्स जोड़ दिए गए हैं।