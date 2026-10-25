ChatGPT आपकी हर चैट से बना रहा मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल

शोधकर्ताओं ने 80 यूजर्स के चैट लॉग्स की जांच की, जिसमें उन्हें 2,050 मेमोरी एंट्रीज मिलीं। इनमें से लगभग सभी ChatGPT ने अपने आप बनाई थीं। इन एंट्रीज में अक्सर निजी जानकारियां शामिल थीं और इनसे यूजर्स के व्यक्तित्व की गहरी समझ मिलती थी। यूरोपीय संघ के GDPR नियमों के हिसाब से इस डाटा का करीब 28 फीसदी हिस्सा निजी जानकारी माना जाएगा।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि ChatGPT कभी-कभी बहुत कम जानकारी के आधार पर ही आपके बारे में अनुमान लगा लेता है।