AI और आम गैजेट्स दिव्यांगों का जीवन बना रहे आसान

वॉयस डिक्टेशन सॉफ्टवेयर जैसे फीचर्स दिव्यांगजनों के बहुत काम आ रहे हैं। इसकी मदद से वे टाइप करने की बजाय बोलकर ही अपने नोट्स और विचार भेज पाते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं।

दरअसल, इन साधनों को सहायक तकनीक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी वजह से ये काफी महंगे होते हैं और इन पर सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलती।

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों में भी समावेशिता की कमी देखी जाती है। विडंबना यह रही कि जिस जगह यह कार्यक्रम हो रहा था, वहां तक भी व्हीलचेयर से पहुंचना मुश्किल था। तकनीक भले ही सहायता कर रही है, लेकिन अभी भी सभी के लिए पहुंच को आसान बनाने का सफर काफी लंबा है।