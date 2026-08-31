ऐपल के फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा में नहीं मिलेगा स्टायलस

प्रोटोटाइप स्टायलस, जो आम स्टायलस से छोटा और मोटा था, उसे स्टोरेज और चार्जिंग के लिए मैग्नेटिकली फोन से जोड़ा जा सकता था, लेकिन इससे फोल्डेबल फोन को खोलना मुश्किल हो रहा था।

साथ ही, ऐपल का नया फ्लेक्सिबल डिस्प्ले (मुड़ने वाली स्क्रीन) सामान्य स्क्रीन से ज्यादा नाजुक है, जिससे स्टायलस का इस्तेमाल करने पर खरोंच आने का डर था।

इतना ही नहीं, ऐपल भी हमेशा से स्टायलस की बजाय टच कंट्रोल को ज्यादा पसंद करता रहा है। हालांकि, इस एक्सेसरी के बिना भी, उम्मीद है कि आईफोन अल्ट्रा जब आईफोन 18 प्रो सीरीज और एयरपॉड्स 5 जैसे ऐपल के दूसरे नए उत्पादों के साथ लॉन्च होगा तो बाजार में इसकी बड़ी धूम रहेगी।