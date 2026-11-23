यह बदलाव सैमसंग की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह हाल के वित्तीय नुकसान के बाद अपने मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) डिवीजन को फिर से पटरी पर लाना चाहती है।

कंपनी अब प्रीमियम उत्पाद पर ज्यादा जोर दे रही है और साथ ही सस्ते डिवाइस को और किफायती बनाने के तरीके भी ढूंढ रही है।

इसके अलावा, कंपनी में नया नेतृत्व भी आया है। वॉन-जून चोई को MX का अध्यक्ष और प्रमुख बनाया गया है। यह दिखाता है कि सैमसंग मुश्किल बाजार के दौर में खुद को ढालने को लेकर गंभीर है।