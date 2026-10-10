धरती की तरफ तेजी से आ रहा सौर तूफान, जानिए कितना होगा खतरनाक

एक मध्यम सौर तूफान इस रविवार (11 अक्टूबर) को धरती की ओर आने वाला है। यह तूफान हाल ही में हुए 2 सौर विस्फोटों का नतीजा है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने बताया है कि यह एक G2-स्तर का भू-चुंबकीय तूफान होगा।

इससे सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) पर थोड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। यह अंतरिक्ष मौसम से जुड़ा एक दिलचस्प बदलाव भर है।