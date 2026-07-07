ABC और एंथ्रोपिक मिलकर AI की मदद से पत्रकारिता का काम बनाएंगे आसान

AI विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना

ABC AI विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है और भविष्य में AI के इस्तेमाल को और बढ़ा सकता है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लोगों का भरोसा कम होना और फंड की कमी जैसी चुनौतियां शामिल हैं।

ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लिए सटीकता और संपादकीय नियम अभी भी सबसे ऊपर हैं। वे यह भी देख रहे हैं कि AI असली रिपोर्टिंग की जगह लेने के बजाय पत्रकारों के काम को कैसे बेहतर बना सकता है।