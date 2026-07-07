ABC और एंथ्रोपिक मिलकर AI की मदद से पत्रकारिता का काम बनाएंगे आसान
ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (ABC) जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करना शुरू कर रहा है। यह अमेरिकी टेक कंपनी एंथ्रोपिक के साथ मिलकर शुरुआत में रेडियो शो को लेखों में बदलने के लिए क्लाउड AI का इस्तेमाल करेगी।
इसका लक्ष्य न्यूज तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करना है, जिससे पत्रकारों को बड़ी खबरों पर ज्यादा गहराई से काम करने का वक्त मिल सके।
AI विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना
ABC AI विशेषज्ञों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है और भविष्य में AI के इस्तेमाल को और बढ़ा सकता है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लोगों का भरोसा कम होना और फंड की कमी जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लिए सटीकता और संपादकीय नियम अभी भी सबसे ऊपर हैं। वे यह भी देख रहे हैं कि AI असली रिपोर्टिंग की जगह लेने के बजाय पत्रकारों के काम को कैसे बेहतर बना सकता है।