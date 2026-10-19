भारत का पहला अंडरवाटर स्पेस मिशन दिसंबर में होगा शुरू

इस मिशन में देखा जाएगा कि लोग अकेलेपन (आइसोलेशन) और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर कैसे निर्भर रहते हैं? यह एक तरह से असली अंतरिक्ष मिशनों के लिए अभ्यास जैसा है।

इसके साथ ही मार्च, 2027 के लिए 72 घंटे का एक लंबा परीक्षण भी प्लान किया गया है। इसमें देखा जाएगा कि इंसान समय के साथ खुद को कैसे ढालते हैं?

आका स्पेस इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत के गहरे समुद्र के 'समुद्रयान' जैसे बड़े प्लान से जुड़ा हुआ है।